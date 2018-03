Alex Meret, portiere della Spal, ha parlato al Corriere dello Sport: "Il Napoli ha un debole per me? Le notizie e certe voci arrivano. Mi fa piacere essere preso in considerazione, specie trattandosi di un club così importante. Oggi ho in testa solo la Spal, il futuro si vedrà".

Si sente pronto per una big?"Penso di essere ancora all'inizio di un percorso, so che devo crescere tanto. Non saprei dire se sono pronto. Ho poche partite, vado avanti impegnandomi ed è presto per pensare ad altro".

A Udine intanto ha conosciuto Allan e Zielinski, giusto? "Li ho conosciuti e li ho rivisti con piacere quando siamo andati a Napoli. Ci ho parlato per sapere di loro, niente di più".