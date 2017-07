Presente agli Sportitalia Awards il portiere dell'Udinese, e quest'anno brillante con la maglia della Spal, Alex Meret, ha parlato del proprio futuro: "Sono contento della stagione fatta a Ferrara, nessuno si aspettava un risultato del genere ma ce l'abbiamo fatta. A livello di sicurezza penso di essere cresciuto tanto, una stagione molto importante che mi ha permesso di farmi vedere e crescere tanto".



FRA NAPOLI E SPAL - "Napoli? Al mercato non sto pensando, partirò in ritiro con l'Udinese ma probabilmente partirò per giocare con continuità. SPAL? Non credo ci siano grandi impedimenti, penso si possa sbloccare. Ho tantissima voglia di giocare in Serie A, tanto entusiasmo. Giocare con continuità credo sia la cosa più importante".