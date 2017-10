Brutte notizie per Alex Meret. Il portiere dell’Udinese attualmente in prestito alla Spal, verrà sottoposto domani mattina a Monaco di Baviera ad una nuova visita specialistica per capire l'evoluzione della sua publagia che lo ste tenendo ai box in questo inizio di stagione.



OPERAZIONE E LUNGO STOP? - Secondo quanto riportato da Tuttosport con tutta probabilità Meret verrà operato mercoledì per trattare un’instabilità della parete inguinale. Il giocatore verrà operato dalla dottoressa Ulrike Muschaweck con la prognosi che verrà definita in seguito all’intervento, ma che rischia di tenerlo ai box ancora a lungo.