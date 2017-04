Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina, a Radio Bruno analizza il momento dei viola: ‘I viola a Palermo devono giocare come fosse la Champions League perché visto come vanno le milanesi la Fiorentina deve provare a riprenderle ma per farlo serve vincere con una determinazione che sino ad ora non abbiamo mai visto. Mi sembra che Bernardeschi in questo momento non ci sia con la testa per tutte le questioni esterne come il rinnovo del contratto. Dovrebbe tornare a giocare come l'anno scorso’.