Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina, a Radio Bruno parla così della squadra del futuro: ‘Bisogna ripartire da giocatori come Chiesa, Bernardeschi, Saponara e anche Babacar, perché se dovesse arrivare l'allenatore giusto potrebbe esplodere anche lui. Tra centrocampo e attacco la Fiorentina è tra le migliori del campionato. La squadra del futuro deve ripartire da una difesa forte, con giocatori pronti. Io ripartirei proprio da zero, con una squadra molto giovane e basta. Però serve chiarezza da parte dei Della Valle, loro devono dire il programma perché se promettono e non mantengono come tutti gli anni diventa più difficile’.