Dries Mertens, uomo del momento in casa Napoli, ha parlato al Guerin Sportivo, partendo dal paragone con Maradona: "Il Pibe de oro è una leggenda. Si possono fare paragoni con le reti, non con i giocatori. A me fa piacere, ma ho tanto rispetto: Maradona è una leggenda e ha fatto la storia del pallone, il mio livello è un altro. Io sono Dries: voglio restare con i piedi per terra ed aiutare la squadra. Qui a Napoli il calcio è incredibile, la gente lo segue in maniera pazzesca: mi piace molto il modo di vivere. Amo il mare, il clima, amo tutto. Mi piace andare in giro, uscire a mangiare, conoscere gente nuova".