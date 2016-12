7 gol nelle ultime partite, una tripletta al Cagliari e addirittura un poker al Torino: Dries Mertens continua a trascinare il Napoli nella nuova veste di falso nove e ora tra il serio e il faceto batte cassa chiedendo un rinnovo più adeguato al suo rendimento. Contattato telefonicamente dall'emittente belga Vtm Nieuws, Mertens ha commentato: "E' bello essere paragonato a Maradona, ma io devo solo pensare a lavorare perché si fa presto a dimenticare quanto fatto di buono con una prestazione negativa. Ora testa alla sfida di giovedì. Rinnovo? Non ho ancora firmato ma non è la cosa più importante. Aggiungere qualche zero al contratto dopo le ultime prestazioni? Perché no? (ride, ndr)".