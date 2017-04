Domani, a San Siro, la sfida tra Inter e Napoli. Da una parte una squadra che deve ritrovare se stessa e l'Europa, dall'altra una che crede ancora nel secondo posto che vorrebbe dire Champions League diretta. La banda di Pioli arriva dalla brutta sconfitta di Firenze, dopo un derby beffardo, la squadra di Sarri dal pareggio di Sassuolo che tanto ha fatto arrabbiare il popolo napoletano. Risalita, rivalsa, voglia d'Europa e gol. Sì, perché in campo ci sono Mauro Icardi e Dries Mertens: 24 gol il nerazzurro, 22 il belga. E pensare che potevano essere compagni...



L'EREDE DEL PIPITA - Mauro Icardi era stato scelto da Aurelio De Laurentiis come erede di Gonzalo Higuain. L'erede del Pipita, per il quale il Napoli ha parlato con Wanda Nara, moglie agente del capitano interista: non c'è stato, però, niente da fare, con Suning che ha chiuso la porta in faccia ai partenopei rinnovando il contratto, sino al 2021, a Maurito.



MERTENS NEL MIRINO - E Dries Mertens? La scorsa stagione ha sofferto il dualismo con Lorenzo Insigne, e poteva cambiare aria, con l'Inter che lo aveva messo nel mirino. Quest'anno una stagione da centravanti, fatta di gol e sorrisi, ma anche di rumors e trattative. Il Manchester United lo ha messo nel mirino, ma anche la stessa Inter non molla il belga ex PSV Eindhoven, in scadenza nel 2018 e ancora lontano dal rinnovo. E allora occhi su Inter-Napoli, con la sfida tra bomber, Icardi e Mertens: potevano essere compagni nel Napoli, lo saranno nella prossima Inter?