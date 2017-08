Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nell’accordo tra il Napoli e Dries Mertens nell'ultimo rinnovo di contratto c’è quel veto (giuridicamente assoluto) di potersi lasciar sedurre da offerte sontuose che provengano dall’Italia. Nel triennale, da quattro milioni di euro, l’unica possibilità di liberarsi, però per andare in Europa, nel Mondo, ovunque ma non in Italia, è concessa pagando una clausola rescissoria di ventidue milioni di euro, ovviamente cash, che Aurelio De Laurentiis ha sistemato come barriera.