Dries Mertens come Gonzalo Higuain? No, grazie. Questa l'idea che ha in mente il gioiello esploso all'improvviso nel Napoli di Maurizio Sarri, ritrovatosi prima punta quasi per caso per poi essere esaltato dal suo nuovo ruolo. Il decollo giusto al momento... sbagliato, paradossalmente. Perché il boom di Dries è coinciso con una situazione di stallo per il suo contratto, in scadenza nel 2018 e senza accordo definitivo: prima di Natale sembrava fatta, i gol a raffica non hanno aiutato a completare l'intesa in fretta. E da quel momento Mertens ha preso tempo; ma la tifoseria azzurra questa volta sembra poter stare tranquilla.



DALL'INTER A MOU - Dries infatti non vorrebbe 'tradire' il Napoli andando in un club italiano, ha congelato qualsiasi ipotesi legata all'Inter, ad ora è una pista decisamente ferma. Niente Italia, se Mertens dovesse andare via lo farebbe per un club estero, preferibilmente in Premier League: compie 30 anni, è l'ultimo grande contratto della sua carriera e vuole decidere con calma. C'è il Manchester United di José Mourinho che lo stima, quasi ogni domenica presenti osservatori al San Paolo a seguirlo. Il belga aspetta e spera, ad ora dribbla le proposte di rinnovo del Napoli: De Laurentiis arriverebbe anche oltre i 3 milioni all'anno con tanto di clausola rescissoria per l'estero o per la Cina verso un addio posticipato, tra una o due stagioni. Ma Mertens non risponde, vuole valutare con calma. L'Inghilterra chiama, il Napoli preme, Dries temporeggia. Senza uno sgarbo alla Higuain.