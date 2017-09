Intervistato da Sportmediaset nel corso del programma Tiki Taka, l'attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato a tutto tondo dell'attuale situazione della squadra di Sarri soffermandosi sulla lotta scudetto, sull'infortunio di Milik e sul proprio futuro:



ADORO NAPOLI - "A me piace vivere in questa città e conoscere la gente di qua. Ci sono tante cose che mi piacciono, sono qui da cinque anni qui. Mi piace il mare, il caffè, tutto. Mi piace andare in giro ed andare a mangiare. E' una città bellissima se conosci posti belli, bisogna viverla così".



JUVE E SCUDETTO - "La Juve è l'avversario da battere? Io sto giocando al Napoli e penso al Napoli. Non c'è solo la Juve ma anche altre squadre, noi dobbiamo guardare al nostro gioco. Noi semplicemente non dobbiamo parlare troppo e lavorare".



REINA E' RIMASTO - "​Pepe è uno che sta molto bene qua, sia lui che la famiglia. Mi fa molto piacere che Pepe sia rimasto, è molto importante dentro e fuori dal campo, sappiamo che lui è un personaggio importante per noi. Marek Hamsik è un grande e noi abbiamo bisogno di lui".

IL KO DI MILIK - "Senza Milik io avrò molte responsabilità, ma sono qui per giocare ed aiutare la squadra. Stiamo facendo bene e vogliamo continuare".



SU SARRI - "Anche lui fuma, non tutti lo sanno. Tutti sappiamo che è un grande allenatore, sta facendo grandi cose con questa squadra. Lui è forte nel prendere i giocatori e far fare il suo gioco, posso parlare solo positivo di lui".



MARADONA - "Se ho visto il gol di Maradona con la Lazio? Si possono fare paragoni con il gol ma non con i giocatori. Ho visto che la porta era aperta, mi sono girato ed ho tirato. Non c'era molto da pensare. A me fa piacere che si facciamo questi paragoni ma ho tanto rispetto, io sono Dries e voglio restare con i piedi per terra ed aiutare la squadra".



LA ROMA - "La Roma è una grande squadra. Nainggolan è un giocatore forte che fa la differenza".