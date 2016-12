Il Napoli è pronto a blindare Dires Mertens. L'attaccante belga ha vissuto un finale di 2016 mostruoso in termini di rendimento giocando anche in un ruolo non suo come quello di prima punta. Il presidente De Laurentiis non vuole perdere tempo e entro i primi giorni di gennaio farà firmare all'esterno classe '87 un ricco rinnovo contrattuale.



ACCORDO FINO AL 2020 - La firma sul prolungamento che porterà l'attuale accordo in scadenza il 30 giugno 2018 fino al 30 giugno 2020, è prevista per il 7 gennaio il giorno in cui il Napoli affronterà la Sampdoria in campionato nella prima gara del 2017. Ricco sarà anche l'aumento di ingaggio concordato già qualche settimana fa dal presidente azzurro e il manager del giocatore, Soren Lerby.



C'E' LA CLAUSOLA - Nel contratto sarà inserita anche una clausola rescissoria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarà valida soltanto per l'estero e sarà fissata a "soli" 40 milioni di euro. Cifre importantissime per un calciatore che il prossimo 6 maggio compirà 30 anni ma che, con Sarri in panchina, sta vivendo una seconda giovinezza.