Gol, assist, un nuovo ruolo e un grande protagonista di questo campionato. L'uomo al centro del mondo Napoli è senza dubbio Dries Mertens, reinventato falso nove e sempre più determinante nelle idee di Maurizio Sarri. "Intoccabile", lo ha definito nonostante la concorrenza di Arkadiusz Milik (ormai al rientro) e Leonardo Pavoletti. E adesso, la priorità per il Napoli è definire il rinnovo di Dries, perché il gioiello belga ha il contratto a scadenza nel giugno del 2018 e già un discorso molto avanzato con De Laurentiis e Giuntoli per completare il rinnovo. Ma non ancora chiuso; e rischia di non diventare un dettaglio.



TEMPI LUNGHI - La documentazione è pronta, le intese sono vicine. Ma le tempistiche si sono allungate, filtra l'ipotesi di un'ulteriore richiesta economica da parte dell'entourage di Mertens vista l'esplosione dell'attaccante in questo campionato. In sostanza, le cifre del rinnovo pensate sei mesi fa oggi hanno un altro valore. Vanno ripensate, senza allarmismi ma con considerazione che Dries pensa di meritare. Può diventare così solo un "problema" di tempistiche, servirà ancora pazienza anche (e non solo) per via di quella clausola delicata tra Europa e Cina che consentirà al Napoli di blindare Mertens. Ultime curve di un rinnovo complesso, in attesa di tagliare il traguardo. E per uno come Mertens, non c'è tempo da perdere.