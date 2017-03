Per Mertesacker, difensore dell'Arsenal, ha parlato della situazione di Wenger, finito al centro delle critiche: ''Sanchez? Contro il Liverpool c'erano 11 giocatori in campo, questo è il punto. Avevamo un'occasione per provare a vincere anche senza il nostro migliore giocatore. Non è sempre l'allenatore a doverci mettere la faccia; per lui è difficile scegliere: fa quello che ritiene sia il meglio per la squadra. Ha molte opzioni ora tra cui scegliere. La questione non riguarda un solo giocatore e tutte le domande su Sanchez sono dannose per la squadra. La partita era importante per la squadra, non per un singolo giocatore. C'è tensione, è normale, ma noi siamo con l'allenatore''.