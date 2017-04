Sono passati 10 anni, ma il ricordo è più vivo che mai. Dieci anni da una magia, da un'opera d'arte, da una giocata entrata di diritto nella storia del calcio. Dieci anni fa il mondo conosceva Lionel Messi, s'innamorava di un ragazzo non ancora 20enne che con il tempo avrebbe creato dipendenza. Semifinale di andata di Coppa del Re, al Camp Nou arriva il Getafe: al minuto 28 Leo riceve palla a centrocampo, si accende, salta tutti e arriva in porta, segnando un gol meraviglioso, sensazionale, divino. Come quello di Maradona contro l'Inghilterra a Messico 1986. 12 secondi, 60 metri, 5 giocatori saltati (INachio, Paredes, Alexis, Belenguer, Luis Garcia) per un capolavoro, per avere il mondo ai suoi piedi.









OBIETTIVO 500 - Dieci anni dopo è un altro Messi, meno devastante, più riflessivo, più calcolatore, ma altrettanto talentuoso e imprevedibile. Il pericolo numero uno per Allegri, consapevole che se è in giornata di grazia non ce n'è per nessuno. Un Messi che contro la Juventus va a caccia della rimonta e di un nuovo record, l'ennesimo della sua carriera. Gli mancano infatti due gol per toccare quota 500 con la maglia blaugrana (al momento sono 498 in 575 partite, con una media di 0,86), due reti che vuole trovare già con i bianconeri anche per accorciare su Ronaldo, salito a quota 97 in Champions con la doppietta sl Bayern Monaco, contro i 94 della Pulce. Sarà difficile, perchè la Juve ha subito solo due gol in questa stagione europea (da Pareja del Siviglia e Tolisso del Lione), perchè di fronte c'è uno dei portieri più forti di tutti i tempi. Ma a Messi piacciono le sfide.