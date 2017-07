che tutto il mondo blaugrana si aspettava: come riferisce l'edizione odierna di Mundo Deportivo i dirigenti del Barça e il padre dell'argentino, Jorge, hanno trovato l'accordo totale per il rinnovo del contratto.che legherà la Pulce al club catalano fino a quando avrà 33 o 34 anni qualora venga esercitata l'opzione per la quarta stagione: per quanto riguarda l'ingaggio, più di Cristiano Ronaldo grazie a uno stipendio da 30 milioni di euro l'anno (35 con i bonus). L'annuncio dell'ottavo prolungamento di Leo dovrebbe arrivare già nelle prossime ore, ma per la firma bisognerà attendere ancora qualche giorno: Messi infatti al momento è in luna di miele ad Antigua e non farà rientro prima del 12 luglio. Attesa per la firma che arriverà alla metà di luglio, ma ormai è tutto fatto: Messi rinnova con il Barcellona, che fissa una maxi clausola da 300 milioni di euro.