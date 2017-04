Il Barcellona affronta domani la Juventus al Nou Camp e per ribaltare il 3-0 dell'andata avrà bisogno anche dei guizzi di Lionel Messi spento, come tutti i suoi compagni, nel match d'andata dello Stadium. Come riporta ilbianconero.com l'attaccante argentino non ha segnato neanche un gol negli ultimi otto incontri disputati nei quarti di finale di Champions. La Juve spera che la scia negativa dell'argentino non si interrompa proprio domani.