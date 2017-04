Un Leo Messi in versione “Santo” (così lo ha definito la stampa spagnola) punisce il Real Madrid al Bernabeu e firma la vittoria con cui il Barcellona aggancia i Blancos in vetta alla classifica. Grazie al gol della Pulce al 92’ i catalani riaprono la Liga, facendo un grande balzo in avanti nelle scommesse sul titolo spagnolo. Su 888sport.it la quota sul trionfo blaugrana è stata praticamente dimezzata, passando da 5,00 a 2,65. Il Real Madrid, che ha però una partita in più da giocare, resta favorito, ma la proposta sui Blancos sale sensibilmente, passando da 1,15 a 1,50. Sulla carta, anche l’Atletico Madrid avrebbe chance matematiche di farcela, ma con sette punti di scarto a cinque giornate dal termine l’impresa dei Colchoneros è da brividi a quota 501.