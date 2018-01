Lionel Messi può arrivare a intascare fino a 122 milioni in un solo anno. Football Leaks ha svelato tutte le cifre del mostruoso rinnovo di contratto del fuoriclasse argentino, che ha firmato un quadriennale da 400 milioni di euro lordi, quasi 50 milioni netti all’anno. In un sol colpo ha superato Neymar, che al Paris Saint-Germain guadagna 36,8 milioni all’anno e Tevez che allo Shanghai ne prendeva 38.



122 MILIONI IN UN ANNO - Messi col rinnovo firmato col Barcellona lo scorso novembre si è assicurato un ingaggio di 71 milioni di euro lordi a stagione, compreso il 15% dei diritti d'immagine, oltre a un bonus alla firma da 63,5 milioni e un premio fedeltà: se non lascerà il Barcellona prima della fine del contratto, riceverà altri 70 milioni. A tutto questo vanno aggiunti una serie di bonus: 1,9 milioni se gioca il 60% delle partite in una stagione, 12 milioni per la vittoria della Champions. Sommando tutto, Messi potrebbe arrivare a intascare fino a 122 milioni in un solo anno.



RETROSCENA - Insieme a queste rivelazioni, spunta anche un retroscena relativo al passato di Messi. Parliamo del 2013: uno degli avvocati del clan Messi, Inigo Suarez, scrisse una mail datata 23 giugno al padre del giocatore Jorge, comunicandogli che il Real Madrid era pronto a pagare la clausola di rescissione valida allora, pari a 250 milioni di euro.