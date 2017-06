In Argentina nessuno dubita che sarà il matrimonio dell'anno: Leo Messi, che il 24 giugno compirà 30 anni, e la 28enne Antonella Roccuzzo si sposeranno a fine mese a Rosario, dove entrambi sono nati e si sono fidanzati molti anni fa. La coppia, che ha due figli, sta seguendo attentamente ogni dettaglio del matrimonio, sottolineano i media locali, precisando per esempio che in questi giorni il vestito per le nozze creato dalla stilista catalana Rosa Clarà "è giunto in Argentina". A quanto pare la 'fiesta' in programma dopo le nozze avrà luogo in un grande hotel di Rosario, mentre la cerimonia religiosa potrebbe svolgersi nella cattedrale della città. Tra gli invitati - c'è chi dice 600, chi 250 - ci sarà la squadra del Barcellona quasi al completo, con in prima fila Luis Suarez e la moglie. A intrattenere gli ospiti il gruppo uruguaiano di 'cumbia pop' Rombai e la cantante argentina Karina Tejada, conosciuta come 'La Princesita' e compagna del 'Kun' Aguero.