Dopo aver regalato all'Argentina la qualificazione ai prossimi mondiali, Leo Messi festeggia nuovamente. Per La Pulce è sicuramente un periodo d'oro anche in famiglia perchè diventerà papà per la terza volta.



A dare l'annuncio è stata Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, che sul proprio profilo instagrama postando una foto di lei con Leo e i suoi due figli (Thiago e Matteo) ha scritto "Famiglia di 5" e tutti ad accarezzare la pancia della futura mamma. Antonella è bellissima e comunque in splendida forma, eccola nella nostra gallery.