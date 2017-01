La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Il colpo del giorno lo piazza il Matera che ha trovato l’accordo per l’attaccante Pozzebon con il Messina, che per sostituirlo punta su uno tra Lupoli (Pisa, ma lo vuole anche il Sudtirol) e Broso (Ravenna). Lo stesso Matera non intende fermarsi qui e punta su Bertoncini (Frosinone) per la difesa che prenderà il posto di Piccinni destinato al Gubbio.



Nel girone A la Lucchese è vicina a Ventre (Siena). Il Tuttocuoio lavora allo scambio Gelli-Tavano con il Prato. La Pistoiese prende Sparacello (Trapani, era al Sudtirol) e Fissore (Fondi).

Nel girone B Falzerano (Bassano) verso il Venezia. Il Pordenone vuole Bombagi (Fondi). Stefanelli (Entella) firma con il Gubbio. Ufficiali Surraco (Ternana) alla FeralpiSalò e Del Sante (Juve Stabia) all’Ancona. Il Mantova stringe per Marzeglia (Renate).



Nel girone C la Casertana prende Turi (Bari). Firenze (Siena) verso la Paganese. Foggia a un passo da Zanini (Akragas). Il Taranto ci prova per Gambino (Cosenza) e Palmas (Lugano). Tripletta Vibonese con Silvestri (Paganese), De Vito (Monopoli) e Sowe (Prato). Il Siracusa ingaggia Russo (ex Messina). Bramati (Messina) verso l’Akragas.