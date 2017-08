Dopo il primo allenamento della settimana, la squadra ritorna martedì a Pegli per un’altra sessione pomeridiana (ore 18:30, porte aperte). La marcia di avvicinamento alla partitissima con la Juventus ha preso il via come previsto nella giornata di oggi e in base alle coordinate previste. Video riunione, lavoro di scarico e una partitella con la Primavera, sulla base di due tempi di trentacinque minuti. Una buona sgambata che ha visto tra i protagonisti Palladino, autore di una doppietta nel corso del primo tempo e di altri spunti interessanti insieme ai compagni. Nella ripresa una rete di testa firmata da Rigoni. In evidenza nella Primavera, che ha tenuto il campo con profitto, il giovane portiere Rollandi reduce dai ritiri estivi con la prima squadra e protagonista di un rigore parato. Presente un gradito ritorno: l’ex Mesto che ha chiesto e ottenuto di potersi allenare al ‘Signorini’, in attesa di definire il suo futuro.