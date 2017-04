Non solo colpi in entrata, ma anche cessioni importanti per finanziare il mercato e compensare gli esborsi con plusvalenze importanti. Fra i giocatori in uscita ci sono sicuramente Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, ma l'Inter sta valutando anche il futuro di Jeison Murillo.



MEZZA EUROPA VUOLE MURILLO - Il centrale colombiano classe '92 ha tanto mercato e per questo la dirigenza nerazzurra sta pensando di sacrificarlo sull'altare del mercato. Murillo piace a Borussia Dortmund, Olympique Marsiglia, Manchester City, Tottenham, Leicester e Manchester United, tutte alla ricerca di un rinforzo in difesa per la prossima stagione.



IL PREZZO E LA PLUSVALENZA - Pagato 8 milioni di euro al Granada nell'estate del 2015, il valore del suo cartellino è già stato ammortato a bilancio per circa 3,2 milioni. Il suo impatto è quindi di 4,8 milioni di euro e ogni cifra incassata superiore a 5 milioni permetterà all'Inter di realizzare una plusvalenza e sistemare il bilancio. Per questo il ds Piero Ausilio spera di scatenare una piccola asta per lui con una base di partenza per le offerte non inferiore ai 30 milioni di euro.