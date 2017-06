Fabrizio Miccoli ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro del Napoli: ''Con tre o quattro acquisti mirati, che la società sta studiando, possono colmare il gap con la Juve e riuscire a vincere lo scudetto. Mi piacerebbe che questa squadra avesse uno stadio di proprietà: pensate come sarebbe per gli avversari affrontare il Napoli con i tifosi a bordocampo''.