"Tanti anni fa ci fu qualche chiacchiera con la Roma, ma nulla di più. Non mi sarebbe dispiaciuto giocarci, ho sempre detto che è una delle piazze più affascinanti d'Italia per il calore dei tifosi e per la bellezza della città". Fabrizio Miccoli, intervistato dal match program ufficiale della Roma, parla del suo passato e del suo presente: l'ex stella del Palermo ora gestisce una scuola calcio nel Salento che è sotto l'egida di As Roma Academy. "Portare lo stemma giallorosso sulle nostre maglie è per noi motivo di grande onore. Siamo contenti di questa collaborazione, abbiamo un ottimo rapporto con Bruno Conti. Palermo-Roma? Per i rosanero sarà una partitaccia, con l'arrivo in settimana della nuova proprietà non so se i giocatori avranno stimoli in più per mettersi in mostra, ma la Roma viene da tre sconfitte consecutive tra Coppa Italia, campionato e Europa League, dunque sarà arrabbiata e vorrà tornare a fare risultato. Non mi sbilancio in un pronostico, ma vedrò la partita molto volentieri".