Giulio Migliaccio chiude la carriera da professionista a 35 anni, il centrocampista dell'Atalanta ha annunciato a L'Eco di Bergamo:"Sì, mi ritiro. Sto bene, sono integro, sono in serie A ormai da 13 anni. Poter scegliere di farlo è una grande vittoria. Non lo devi far decidere agli altri. Considero naturale smettere qui: da atalantino ho cominciato in A, da atalantino è normale finire. E la mia decisione è dettata anche dal fatto che qui la società mi ha proposto un bel progetto a livello dirigenziale".