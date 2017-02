Miguel Reina, padre di Pepe nonché ex portiere-simbolo dell'Atletico Madrid degli Anni 70, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Sono convinto che il Napoli ha i giocatori per eliminare il Real". Il padre come il figlio: trascinatore. "Non so se Pepe abbia parlato con i calciatori del Real, ma se lo ha fatto avrà sicuramente cercato di scaldare l'atmosfera. Lui è concentratissimo e sta solo aspettando di scendere in campo al Bernabeu: più che un'impresa, l'eliminazione del Real sarebbe la certificazione del grande lavoro svolto dalla squadra in questo periodo".