Intervistato da O Jogo, il centrocampista protoghese del Genoa, Miguel Veloso ha parlato del suo connazionale Joao Mario e delle sue difficoltà con la maglia dell'Inter: "Joao Mario è un giocatore con grande qualità, ma la sua esperienza all’Inter non è stata positiva per diversi motivi: il club ha fatto dei cambiamenti importanti e non è mai facile, ha investito un sacco di soldi sul mercato, ma investire molto non significa costruire una grande squadra. João ha avuto questo problema, perché la squadra non era forte, non era unita, ha avuto un momento difficile. È un giocatore che può adattarsi bene, ma penso che abbia anche sofferto molto le critiche da parte dei giornalisti".