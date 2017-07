L’allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic è già in clima derby, ecco le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport a proposito della stracittadina torinese e della rivalità con la Juventus: "Non ce la giochiamo con loro, che lotteranno per il settimo scudetto di fila. Un settebello alla loro portata. Perché la Juve più di una zebra sembra un animale predatore che ha una fame infinita. Sta mettendo nel motore giovani di qualità come Schick. Perderanno punti nei derby, ma restano i favoriti. Il derby? Rifarei quei cambi anche adesso. Potevamo vincere. Prendemmo un gol 10 secondi dopo su lancio lungo e uno a tempo scaduto. La differenza la fece la qualità dei cambi. Allegri mise dentro Pjanic e Dybala... Allo Stadium, ingiustamente in 10 per un tempo, abbiamo preso il gol del pari al 92’. Contro di noi la Juve ha sofferto e la differenza con la più forte da sei anni a questa parte non si è vista".