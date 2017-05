Una sconfitta così pesante come il 5-0 di ieri contro il Napoli, nella Torino granata non si vedeva da diverso tempo, addirittura dal 1993: Torino-Cagliari 0-5. Mai in questi dodici anni di presidenza di Urbano Cairo. Il brutto ko di Belotti e compagni contro la formazione di Sarri ha fatto infuriare Sinisa Mihajlovic che, dopo aver guardato dalla tribuna (a causa della squalifica) la sua compagine sopperire sotto i colpi di Callejon, Mertens, Insigne e Zielinski, ha deciso di portare la squadra in ritiro punitivo da mercoledì fino a fine settimana, quando il Torino sarà impegnato nella trasferta in casa del Genoa.



Questa mattina anche il presidente granata Cairo aveva criticato pesantemente la sconfitta contro il Napoli. “Il Toro in campo non l'ho visto – ha dichiarato il massimo dirigente – i giocatori erano in vacanza. Sono arrabbiato, in Napoli era motivatissimo ma non si possono fare figure di questo genere”. È così che, dopo un confronto con la società, Mihajlovic ha deciso di utilizzare il pugno duro per scuotere la propria squadra in vista degli ultimi impegni di campionato. Per la prima volta dopo molto tempo, quella dei ritiri punitivi torna ad essere una questione che riguarda il Torino: era dal 2010 che non accadeva.