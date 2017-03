Alla vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, ha parlato della squara di Stefano Pioli.



"Domani vogliamo fare bene per arrivare alla sosta con un sorriso e regalare ai tifosi una piccola impresa. L’Inter ha una rosa per il terzo posto, hanno tutto: qualità talento, centimetri, chili. Pioli, dal suo arrivo, ha sfruttato subito un calendario abbordabile ed è stato bravo a fare il massimo dei punti, così la squadra ha fatto il pieno di fiducia. Se continuano così possono arrivare terzi e con qualche innesto in estate, puntare allo Scudetto. Nelle ultime due hanno fatto 12 gol, nelle ultime 12 partite ne hanno vinte 10. E’ un treno in corsa che noi cercheremo di far deragliare".