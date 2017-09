Sinisa Mihajlovic, nonostante le pessima prestazione nel derby contro la Juventus difende a spada tratta Niang.Il tecnico del Torino è convinto che solo con il tempo e soprattutto solo giocando il ragazzo troverà il ritmo partita. L'episodio che testimonia la volontà di recuperare pienamente il giocatore, dandogli minuti e fiducia, è stata la scelta di mantenere in campo lui e non Iago Falque dopo l'espulsione di Baselli durante il derby della Mole. L'allenatore serbo ha poi dichiarato: "Un giocatore come Niang non è mai un problema, ma sempre una risorsa".