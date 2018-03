Sinisa Mihajlovic può tornare a Torino, ma questa volta non nelle vesti di allenatore ma in quelle di spettatore. Domani sera, infatti, allo stadio Grande Torino si giocherà l'amichevole tra Serbia e Marocco e l'ex tecnico è atteso sugli spalti per sostenere la sua Nazionale.



Mihajlovic potrebbe quindi vedere all'opera il suo pupillo Adem Ljajic che, da quando è arrivato Walter Mazzarri a guidare il Torino, ha giocato con il contagocce: solamente due spezzoni di partite in due mesi e mezzo. Nonostante ciò il fantasista è stato ugualmente convocato dalla propria nazionale con la quale dovrebbe anche giocare il Mondiale in Russia.