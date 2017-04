L'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato in collegamento con Edicola Fiore: "In Serbia il nome Sinisa viene dato al primogenito maschio. Ma non viene dato a tutti: solo a quelli migliori, a quelli più belli. Chi è l'allenatore più simpatico? Zeman".



"Mancini alla Roma? Non conosco le voci che girano lì, vengo solo una volta ogni dieci giorni. Ma Mancini io lo vedrei bene da tutte le parti. Conosco il presidente Berlusconi, sono stato molte volte a cena da lui. Ma cene... non quelle, cene normali!".



"Rimarrò al Toro? Sì, ho un contratto, poi vediamo. Se sono contento di questa stagione? Si poteva fare meglio... Le punizioni in allenamento non devo tirarle troppo a ridosso della partita perché i ragazzi perdono fiducia: preferisco farlo il lunedì o il martedì, così hanno tempo di recuperare...".