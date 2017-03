Un nuovo rinvio, in una trattativa sempre più complicata. Erano attesi oggi i 100 milioni validi come terza caparra, ma il bonifico non è ancora stato effettuato. Cresce l'attesa, ma sia da Fininvest che da SES regna ancora ottimismo. Si proseguirà su questa strada, con le due èparti al lavoro per concludere al meglio la trattativa. Nel video di seguito il nostro inviato Milan Daniele Longo e Federico Albrizio fanno il punto sul clonsig e su tutti i 'casi' di mercato, da Donnarumma a Bacca.