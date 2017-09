Dopo un mercato da 230 milioni di euro, Marco, dg del Milan, a ottobre Fassone volerà in Cina in cerca di nuovi sponsor. E la data non è certo casuale: il 18 del mese, infatti, il Congresso del Partito Comunista si riunirà per decidere se allentare o meno le restrizioni sugli investimenti all’estero (soprattutto in settori come quello sportivo) da parte di imprenditori cinesi. Limitazioni che, lo ricordiamo, hanno creato problemi al Milan per il closing.