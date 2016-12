Questione di priorità e di budget, che ancora una volta condizionerà le scelte sul mercato. Il Milan che corre in campionato, che sogna in grande, ha bisogno di qualche ritocco per arrivare fino in fondo, che, numeri alla mano, non dovrebbe limitarsi solo al rinforzo in mezzo al campo. I primi sei mesi di stagione hanno portato alla luce una necessità, oltre al regista davanti alla difesa, per il quale ci sarà un tentativo con la Fiorentina per Badelj ( sul quale c'è anche la Roma ),Nel 4-3-3 di Montella chi gioca al centro dell'attacco partecipa attivamente alla costruzione del gioco ma allo stesso tempo deve essere un finalizzatore, deve essere in grado di buttarla dentro quando serve. Su questo aspetto non ci siamo proprio: nelle ultime tre partite tra campionato e Supercoppa Italiana, contro Roma, Atalanta e Juventus, il Milan ha segnato una sola volta, con un centrocampista, Bonaventura, e complessivamente, dall'attacco, non ha avuto il contributo che avrebbe dovuto avere.. Bacca, a segno 6 volte, ha lasciato per l'ultima volta la firma sul match il 2 ottobre contro il Sassuolo, Niang (3 gol) non segna dal 16 ottobre contro il Chievo, Lapadula (4 gol) è il più 'recente', con 2-1 al Crotone dello scorso 4 dicembre.Un problema per il Milan che non a caso pensa a un nuovo attaccante. L'addio di Luiz Adriano potrebbe aprire le porte all'arrivo di una nuova punta. Il problema è rappresentato dai pochi soldi in cassa:Galliani (con la supervisione dei cinesi) può lavorare solo a operazioni in prestito, con diritto di riscatto. A meno che non si decida di cedere uno tra Bacca e Niang.