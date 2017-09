Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan sta pensando da tempo a Carlo Ancelotti. L'allenatore esonerato ieri dal Bayern Monaco ha infatti avuto i primi contatti con il club rossonero guià lo scorso maggio. L’ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli avevano infatti sondato la sua disponibilità (come quella di Conte) prima di concordare il rinnovo di contratto sino al 2019 con Montella.



SI PUO' LIBERARE - Dal punto di vista contrattuale Ancelotti è a stipendio del Bayern fino a giugno e guadagna 7,5 milioni netti. Secondo quanto convenuto dalle parti a inizio stagione il legame per il 2019 può essere sciolto in maniera unilaterale e quindi può essere lo stesso allenatore italiano a liberarsi del tutto dai vincoli con il club bavarese per accettare una nuova offerta.