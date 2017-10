Secondo il Corriere dello Sport in edicola, oggi in prima pagina, l'annuncio riguarda il Milan. Perché Vincenzo Montella si gioca la panchina contro il Genoa: in caso di sconfitta, arriverà l'esonero e al suo posto è già stato preallertato Gennaro Gattuso. Un grande ex rossonero e attuale allenatore della Primavera praticamente pronto, aspettando di capire se poi potrà arrivare un sostituto diverso.