Un Milan sperimentale, che cambierà modulo e soprattutto interpreti. Vincenzo Montella ha lavorato a lungo per preparare la sfida contro l'Austria Vienna. Una gara sulla carta alla portata e che l'allenatore sta considerando come una sorta di "laboratorio" in cui testare alcune delle scelte che condizioneranno il cammino futuro dei rossoneri.



LA DIFESA A 3 - Il modulo, come detto, cambierà. Si passerà dall'attuale 4-3-3 ad un più solido difensivamente 3-4-1-2. Il grande colpo dell'estate, l'acquisto di Bonucci era troppo scoperto, esposto a figuracce e, soprattutto, mal supportato dai compagni di reparto. Montella gli affiancherà Musacchio e se possibile Romagnoli, aumentando contemporanamente le chance di offendere di Ricardo Rodriguez e, quando ci sarà, Andrea Conti.



ANDRE' SILVA, ULTIMA CHANCE? - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia, quella di Vienna sarà una trasferta fondamentale soprattutto per Andrè Silva. Montella sta studiando se inserire nel suo scacchiere due punte vere o due trequartisti alle spalle di Kalinic. Il portoghese domani sera dovrebbe partire titolare proprio accanto al croato giocandosi una grossa fetta della sua titolarità futura. Alle loro spalle Calhanoglu scalpita e con un Suso che rischia di finire in panchina, la chance che sarà data ad Andrè Silva potrebbe rivelarsi decisiva.