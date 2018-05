Ignazio Abate, terzino del Milan, in gol oggi contro il Verona, parla a Milan TV: "Far gol a San Siro, poi sotto la Curva, è un'emozione ancora più grande. Sapete tutti benissimo che con le piccole abbiamo faticato, oggi abbiamo schiacciato sull'acceleratore da subito. Abbiamo fatto una prestazione da squadra matura, ma questo ci deve toccare dentro e farci riflettere su tante partite in questi anni che avremmo potuto vincere. Fa piacere essere apprezzato dai compagni, perchè son sempre sincero con loro e pronto ad aiutarli o rimproverarli quando c'è bisogno. E' un gruppo con principi solidi, poi abbiamo un grande condottiero che è il mister. Ci ha toccato nell'orgoglio dopo Benevento e noi abbiamo risposto. Ora andremo a Roma con tanti tifosi e vogliamo vincere. Come arriveranno i nostri giovani alla finale? Ci arriveranno molto carichi, ma non devono esagerare. Hanno giocato già partite importanti, hanno il cuore rossonero e si faranno trovare pronti. Juventus? Troveremo la solita Juve, che scende in campo per vincere. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, prepararla carichi e dare battaglia come a Doha. Anche all'Allianz Stadium abbiamo fatto un'ottima partita, ma le finali sono gare a sè stanti"