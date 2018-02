Ignazio Abate, terzino del Milan, parla in mix zone dopo il pareggio contro la Lazio in Coppa Italia: "Delusione? Non direi, sapevamo di affrontare una grandissima squadra. Venivamo da una grande prestazione in campionato. Stasera abbiamo ripetuto quella prestazione sotto altri aspetti, nel primo tempo abbiamo capito che non eravamo al 100% e da squadra matura ci siamo ricompattati per cercare di non subire gol, per poi riproporci nel secondo tempo con un altro spirito per cercare di vincere la partita. In passato queste partite le avremmo perse e saremmo andati sotto, il gruppo è maturato sotto questo punto di vista".