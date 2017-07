Ignazio Abate ha concesso una lunga intervista a Milan TV, nella quale spiega le proprie condizioni: "Sto meglio. L'occhio non è ancora al 100% ma è in via di recupero: fortunatamente ho preso l'idoneità e posso fare tutto con la squadra. E' tanto che mi alleno ma è normale che ci voglia ancora tanto per la forma migliore, ma siamo pronti per ripartire".



ENTUSIASMO - Abate parla poi dell'entusiasmo dei tifosi al raduno del Milan: "E' un'accoglienza bellissima e sono tanti anni che non viviamo un raduno così. C'è grande entusiasmo e starà a noi, speriamo di non deludere i tifosi".



OBIETTIVI - Chiusura sul lavoro e sugli obiettivi della stagione: "Quest'anno specialmente partiamo per arrivare in fondo, ma in questo momento qui è importante lavorare per mettere minuti nelle gambe e tanta benzina, perchè si giocherà ogni tre giorni e non ci sarà tanto tempo per lavorare. Ci prepariamo bene in questi giorni e andiamo in Cina per due partite importanti. Partiamo per andare in Champions dopo il mercato che sta facendo la società, non ci possiamo nascondere: bisogna stare calmi e pensare a lavorare, la stagione è lunga e insidiosa e per il momento non bisogna pensare troppo in là".