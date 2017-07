Dopo essere stato fuori negli ultimi mesi in seguito alla botta all’occhio sinistro rimediata nella gara col Sassuolo, Ignazio Abate è pronto a tornare in campo questa sera nella prima amichevole estiva del Milan contro il Lugano. Secondo Repubblica, il terzino rossonero giocherà con un con un paio di occhialini protettivi, molto simili a quelli usati in passato da Edgar Davids (le motivazioni sono comunque diverse). Il giocatore deve custodire l’occhio da pallonate o altri traumi.