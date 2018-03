Il club manager del Milan, Cristian Abbiati, è stato intervistato da Premium sport.



SULLA GARA CON IL GENOA: “E’ importante fare un’ottima prestazione e vincere visti i risultati del pomeriggio. Poi penseremo all’Arsenal, sarà dura, ma noi ci crediamo”.



SU KALINIC TITOLARE: “Gli manca il gol, ma quando gioca fa bene, dà una grande mano alla squadra. Abbiamo grande fiducia in lui”.



SULLA SCARSA VENA REALIZZATIVA DEGLI ATTACCANTI: “Manca solo la finalizzazione finale, creiamo tanto ma stiamo sfruttando poco le occasioni che abbiamo. André Silva ha bisogno di tempo, ma sta lavorando bene. Al momento il nostro finalizzatore è Cutrone”.



SUL MOMENTO: “Arriviamo da un periodo in cui giochiamo tanto. Contro l’Arsenal abbiamo corso tanto quanto loro, ma lo abbiamo fatto peggio di loro. Diversi giocatori non sono abituati a giocare così tanto e in pochi sono abituati a match come quello contro i Gunners”.