Il club manager del Milan Christian Abbiati è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium nel pre-gara:





SULLA SFIDA ALLA SPAL: “Non ci possiamo permettere di fermarci. Oggi sarà difficile, abbiamo tutto da perdere. La Spal ha fatto sempre bene in casa, il pubblico si farà sentire, ma noi ci siamo preparati bene”.



SU GATTUSO: “Ci sta mettendo grande impegno e i risultati si iniziano a vedere”.



SU CUTRONE: “Noi lo chiamiamo indiavolato. Abbiamo tante partite in questo periodo, il mister deve fare delle scelte come a Udine che ha messo Kalinic al posto di Silva”.



SUL MOMENTO: “Siamo in crescita. Il mister fa allenamenti molto intensi, i giocatori hanno solo 30 secondi per bere l’acqua per esempio”.

Sull’Europa: “Guadiamo una partita alla volta. In campionato dobbiamo recuperare punti, in Coppa Italia abbiamo il ritorno della semifinale e giovedì abbiamo l’andata dei sedicesimi di Europa League”.