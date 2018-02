Il club manager del Milan, Cristian Abbiati, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Europa League con il Ludogorets.



GATTUSO - "Il mister lavora con tutti ma ora si sta affidando di più su questo gruppo specifico. Gattuso confermato per la prossima stagione? Sta vivendo questa esperienza partita per partita, praticamente vive a Milanello e dà tutto per questi colori. Non pensa al futuro, pensa solo alla gara che deve preparare. Le speranze di permanenza però sono tante".



FIDUCIA EUROPA - "Quando giocavo io, tutti seguivamo il mister ed è lo stesso segreto che ora sta usando Rino. Tutti seguono il mister ed è un lato positivo. Poi essere abituati a vincere non è facile, stiamo costruendo la base".



CRESCITA DONNARUMMA - "Non dimentichiamoci l'età poi ci ha abituati troppo bene. Quando c'è un piccolo errore lo si nota di più. Ma lui è umile, coi piedi per terra e sa recuperare subito dopo ogni errore".