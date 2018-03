Christian Abbiati, dirigente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i rossoneri e il Chievo.



VITTORIA INTER - "L'Inter ha fatto un'ottima partita, ma noi pensiamo a noi stessi. Vogliamo tre punti percorrendo il nostro cammino e risalendo la classifica".



KALINIC - "Gattuso è stato chiaro con tutti, vuole il massimo in allenamento, non l'ha visto in lui e l'ha escluso. Ma non ha rancori, l'allenatore: per noi Kalinic è importante e Gattuso crede in lui".



ERRORE DONNARUMMA - "Appena finita la partita l'ho preso in giro, ho sdrammatizzato raccontandogli che anche io ne ho fatti tantissimi".



REINA VICE DONNARUMMA? - "Gigio rimarrà al Milan per tanti anni, è un fuoriclasse di 19 anni. E' una mia sensazione, cosa c'è di meglio del Milan? L'arrivo di Reina per noi è un potenziale in più, ha personalità ed esperienza, ha fatto una grandissima carriera. Gigio è tranquillo".