Cristian Abbiati, club manager del Milan, parla a Premium Sport da Milanello nel giorno del raduno rossonero: "È bello tornare a casa e vedere questa accoglienza da parte dei tifosi. Dovremo essere bravi noi durante al stagione a far crescere questo entusiasmo. Sono molto carico. L’anno scorso non ero presente, ma l’ho vissuta dall’esterno. I tifosi sono vicini alla squadra e fa piacere. La nuova società sta lavorando per far sì che il Milan torni in alto".



Infine, due parole sugli acquisti: "Ci sono tanti ragazzi giovani, che hanno voglia. Sanno il valore e l’importanza di questa maglia. Hanno voglia e lo stano dimostrando in questi primi giorni di ritiro".